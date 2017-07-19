Fed: Trump, Warsh fara' la cosa giusta ma board politicizzato (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 27 lug - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esortato la Federal Reserve ad abbassare i tassi di interesse, affermando che gli Stati Uniti dovrebbero avere il tasso di interesse piu' basso al mondo. "I tassi dovrebbero essere abbassati..

Ci sono altri Paesi che hanno tassi di interesse inferiori", ha detto Trump ai giornalisti, a bordo dell'Air Force One.

"Dovremmo avere il tasso di interesse piu' basso al mondo", ha ribadito Trump. "Kevin e' fantastico, fara' la cosa giusta, so cosa vuole. Ma ha un board, e i membri sono molto politicizzati", ha aggiunto Trump, riferendosi al presidente della Fed, Kevin Warsh.

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(RADIOCOR) 27-07-26 19:05:46 (0591) 5 NNNN