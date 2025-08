Fed: Trump valuta nomina temporanea governatore dopo dimissioni Kugler (media)

Su spinta dei suoi consiglieri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 6 ago - I consiglieri del presidente Donald Trump lo stanno incoraggiando a nominare un governatore temporaneo alla Federal Reserve, dopo che l'8 agosto la governatrice Adriana Kugler lascera' il suo incarico. Secondo l'agenzia stampa Bloomberg il governatore temporaneo potrebbe gia' essere qualcuno che fa parte del governo e che e' stato confermato dal Senato. Questa scelta darebbe a Trump piu' tempo per intervistare i futuri candidati e seguire le procedure di conferma da parte del Senato che in genere richiedono mesi. La scelta potrebbe cadere su una figura favorevole al taglio dei tassi, ma questo non incidera' abbastanza sulla politica della Fed, che vota solo a maggioranza quando si tratta di aumentare o diminuire i tassi. Il presidente ha annunciato ieri che decidera' in settimana il sostituto della Kugler.

