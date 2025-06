Fed: Trump attacca di nuovo Powell, e' una persona stupida, fa politica

Negli Usa non c'e' inflazione, l'economia e' in forma straordinaria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'Aja, 25 giu -Trump ha ribadito che il presidente Fed Powell 'e' una persona stupida, una persona molto politica'. Nella conferenza stampa ha indicato che negli Usa 'non c'e' inflazione, abbiamo un'economia in forma straordinaria, grande' e la scelta della Fed 'fa spendere 900 miliardi di dollari (per servire il debito) solo perche' non vengono ridotti i tassi di interesse'.

