Fed: trader puntano su un rialzo dei tassi di 25 pb a marzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 mar - Nonostante le recenti turbolenze nel sistema bancario abbiano innescato l'ipotesi che la Federal Reserve possa lasciare i tassi d'interesse inalterati alla riunione del 21-22 marzo, i mercati puntano con decisione a un rialzo di 25 punti base. I dati sull'inflazione, nel complesso in linea con le attese (+6% annuale), hanno mostrato che c'e' ancora molto lavoro da fare per riportarla ai livelli voluti dalla Fed (2%). Per questo, i trader credono che ci sia l'86,4% di possibilita' di un aumento di 25 punti base; in piu', il picco dei tassi, nelle previsioni, e' aumentato fin quasi il 5%, secondo i dati di CME Group.

