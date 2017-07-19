Dati
            Notizie Radiocor

            Fed: taglia i tassi di 25 pt al 3,50%-3,75%, 9 voti a favore e 3 contro (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 10 dic - Il Federal Open Market Committee (Fomc), l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, ha deciso - con 9 voti a favore e tre contrari - di tagliare i tassi d'interesse di 25 punti base al 3,50%-3,75%, come previsto dagli analisti. Si tratta del terzo taglio consecutivo.

