Fed: taglia i tassi di 25 pt al 3,50%-3,75%, 9 voti a favore e 3 contro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 10 dic - Gli indicatori disponibili suggeriscono che l'attivita' economica si e' espansa a un ritmo moderato. E' quanto si legge sul comunicato della Federal Reserve, che ha deciso di tagliare i tassi d'interesse di 25 punti base. L'aumento dell'occupazione ha rallentato quest'anno e il tasso di disoccupazione e' aumentato leggermente, fino a settembre.

Gli indicatori piu' recenti sono coerenti con questi sviluppi. L'inflazione e' aumentata rispetto all'inizio dell'anno e rimane piuttosto elevata. Il Comitato mira a raggiungere il massimo tasso di occupazione e di inflazione al 2% nel lungo periodo. L'incertezza sulle prospettive economiche rimane elevata. Il Comitato e' attento ai rischi per entrambe le parti del suo duplice mandato e ritiene che i rischi al ribasso per l'occupazione siano aumentati negli ultimi mesi. Nel valutare l'entita' e la tempistica di ulteriori aggiustamenti all'intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali, il Comitato valutera' attentamente i dati in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi. Hanno votato a favore dell'azione di politica monetaria il presidente Jerome Powell, John Williams, Michael Barr, Michelle Bowman, Susan Collins, Lisa Cook, Philip Jefferson, Alberto Musalem e Christopher Waller. Hanno votato contro questa azione Stephen Miran, che avrebbe preferito abbassare di mezzo punto percentuale l'intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali in questa riunione; Austan Goolsbee e Jeffrey Schmid, che avrebbero preferito non modificare i tassi.

