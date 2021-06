Fed: prevede in rialzo al 7% Pil 2021, disoccupazione confermata al 4,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 giu - Il Federal Open Market Committee (Fomc), il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, prevede che il Pil degli Stati Uniti aumenti del 7% nel 2021, piu' del 6,5% della precedente stima, e che salga del 3,3% nel 2022, come da ultima previsione. Per quanto riguarda la disoccupazione, e' vista al 4,5% nel 2021, come tre mesi fa, e al 3,8% nel 2022.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 16-06-21 20:10:04 (0713) 5 NNNN