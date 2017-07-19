Fed, Powell: pronti a guardare oltre rialzo petrolio, tassi fermi in attesa -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 30 mar - Le dichiarazioni arrivano in una fase delicata per la politica monetaria americana. Alla riunione di marzo, la Fed ha lasciato i tassi invariati per la seconda volta consecutiva, in un contesto che resta complesso: l'inflazione viaggia ancora vicino al 3%, sopra l'obiettivo del 2%, i dazi continuano ad alimentare pressioni sui prezzi, mentre la guerra con l'Iran aggiunge incertezza sulle prospettive di crescita. Sul fronte del lavoro, il quadro resta debole, con un mercato occupazionale sostanzialmente stagnante dall'inizio dell'anno. L'intervento di Powell a Cambridge cade inoltre in un momento di forte tensione anche sul piano istituzionale e politico, con le accuse della Casa Bianca per il mancato taglio dei tassi e l'attesa per la conferma, da parte del Senato, del successore designato di Powell, Kevin Warsh.
AAA-Pca
(RADIOCOR) 30-03-26 17:15:48 (0460) 5 NNNN