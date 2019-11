Fed: Powell, economia Usa e' "stella" mondiale, no rischi di recessione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 nov - L'economia americana non ha problemi e non ci sono rischi per una recessione. Lo ha ribadito il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, durante la sua testimonianza di fronte alla commissione bilancio della Camera. 'L'economia e' la stella delle economie mondiali', ha detto il numero uno della Fed durante la sua udienza. Le probabilita' di un'imminente recessione 'non sono elevate in questo momento', ha aggiunto Powell. Il governatore ha inoltre notato che la crescita economica americana e' sostenibile e che non ci sono segnali preoccupanti all'orizzonte.

