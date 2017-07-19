Fed: per esperti, piu' possibile un rialzo dei tassi nel 2026 dopo solido rapporto occupazione
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 5 giu - Cambiano le previsioni degli esperti sull'evoluzione dei tassi d'interesse, negli Stati Uniti sul lungo periodo. Dopo il solido rapporto sull'occupazione di maggio, ora gli esperti considerano piu' plausibile un aumento dei tassi, secondo il FedWatch del Cme Group: le possibilita' di un aumento di 25 punti base, entro dicembre, al 3,75%-4% sono al 42,8%; le possibilita' di tassi fermi sono scese dal 47,4% di ieri al 31%. Quasi raddoppiate, al 20,7%, le possibilita' di un doppio rialzo dei tassi entro dicembre. Praticamente nulle (1,2%) le possibilita' di un taglio dei tassi.
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(RADIOCOR) 05-06-26 16:32:41 (0483) 5 NNNN