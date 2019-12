Fed: lascia invariate stime Pil 2019 a 2,2% e 2020 al 2% (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 dic - La Federal Reserve ha lasciato invariate al 2,2% le stime sulla crescita per il 2019 e al 2% quelle per il 2020, mentre migliorano di misura le previsioni sulla disoccupazione per l'anno in corso e per il prossimo. In particolare, per il 2019, la Banca Centrale americana attende una crescita del prodotto interno lordo al 2,2%, come a settembre. Quest'anno il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi al 3,6%, mentre a settembre aveva parlato del 3,7%. L'inflazione si dovrebbe attestare all'1,5%, come il dato precedente, mentre il dato 'core' e' atteso all'1,6%, contro l'1,8% di settembre. Le stime diffuse dalla Banca Centrale americana sono arrivate al termine dell'ultima riunione dell'anno del Fomc, il braccio di politica monetaria della Banca Centrale, durante la quale i tassi di interesse sono rimasti invariati in un range tra l'1,5% e l'1,75%. Per il 2020 la Fed prevede un aumento del Pil del 2%, come a settembre, un tasso di disoccupazione al 3,5% (3,7% il dato di settembre) e un'inflazione 'core' all'1,9%, come il precedente. Per il 2021 e' attesa una crescita del Pil dell'1,9% (come il dato di settembre), un tasso di disoccupazione al 3,6% (3,8% la stima precedente) e un'inflazione 'core' al 2%, come stimato a settembre. La Federal Reserve ha pubblicato anche le stime per il 2022: per quell'anno e' attesa una crescita del Pil dell'1,8% (come il dato di settembre), un tasso di disoccupazione al 3,7% (3,9% a settembre) e un'inflazione 'core' al 2%% (come la stima di settembre). Per il lungo termine le previsioni parlano di un Pil a +1,9% (contro l'1,9% di settembre) e un tasso di disoccupazione al 4,1% (contro il 4,2% dalla stima precedente).

