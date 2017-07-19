Fed: inflazione oltre il 4%, si attenuano pressioni Trump su Warsh per taglio tassi (Cnbc)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 26 giu - Con l'inflazione 'core' che ha superato il 4%, l'amministrazione Trump sta allentando le sue richieste di lunga data alla Federal Reserve di tagliare immediatamente i tassi d'interesse. Questo concede al nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, un periodo piu' lungo per affrontare un contesto economico difficile, ma sottolinea anche la portata delle resistenze che potrebbe incontrare, se il presidente cambiasse idea. A parlarne e' la Cnbc. Il presidente Donald Trump ha affermato, mercoledi' scorso, di volere un taglio dei tassi. Nel frattempo, diversi dei principali consiglieri economici del presidente, in recenti interviste e articoli, si sono astenuti dal chiedere tagli dei tassi nel breve periodo, come avevano fatto prima che la guerra con l'Iran facesse impennare i prezzi e che Trump nominasse Warsh nuovo presidente della Fed. Quella che potrebbe sembrare una divisione e' in realta' un'indicazione che il rapporto tra Trump e Warsh ha modificato gli equilibri politici dell'amministrazione Trump, ha affermato un funzionario della Casa Bianca, parlando in condizione di anonimato. "Non direi che si tratti necessariamente di un cambiamento di politica, o di come interpretiamo i dati", ha affermato il funzionario.

Piuttosto, "il personale e' fondamentale per questo presidente", ha affermato il funzionario. Trump ha "fiducia" in Warsh e quindi gli permettera' di prendere decisioni che non aveva affidato a Jerome Powell, il precedente presidente della Banca centrale.

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(RADIOCOR) 26-06-26 17:19:14 (0448) 5 NNNN