Fed: grafico dot plot, maggioranza banchieri prevede rialzo tassi in anticipo, nel 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 giu - I banchieri della Federal Reserve riuniti ieri e oggi non prevedono un rialzo dei tassi d'interesse nel 2021, come non lo prevedevano a dicembre e a marzo; aumenta, pero', il numero di funzionari che prevedono dei rialzi nei prossimi due anni. Per quanto riguarda il dot plot, il grafico che registra, ogni tre mesi, le previsioni di ciascun funzionario della Fed, 7 componenti prevedono aumenti dei tassi d'interesse nel 2022; a marzo erano quattro, a dicembre solo uno. I componenti che prevedono un aumento nel 2023 sono ora 13, mentre a marzo erano sette, a dicembre solo cinque.

