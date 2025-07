Fed: economista El-Erian, "Powell dovrebbe dimettersi"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 22 lug - Mohamed El-Erian, economista di fama mondiale, ha chiesto al presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, di dimettersi volontariamente dal suo incarico per garantire l'indipendenza della Banca centrale. El-Erian, capo consulente economico di Allianz e presidente del Queen's College dell'Universita' di Cambridge, e' uno dei primi economisti di spicco a prendere pubblicamente una posizione del genere, secondo la Cnbc. "Se l'obiettivo del presidente Powell e' salvaguardare l'autonomia operativa della Fed (che ritengo vitale), allora dovrebbe dimettersi", ha dichiarato El-Erian in un post mattutino su X.

El-Erian ha affermato di essere consapevole che la sua opinione non e' in linea con quella che considera la maggioranza di Wall Street, che vuole che Powell concluda il suo mandato, nel maggio 2026. L'ex co-chief investment officer di Pimco ha riconosciuto che le dimissioni di Powell non sarebbero la situazione "ideale", ma comunque "migliore" rispetto allo scenario attuale, in cui, a suo dire, la Fed si trova ad affrontare "minacce crescenti" alla sua indipendenza. El-Erian ha affermato che queste minacce probabilmente non faranno che aumentare, se Powell rimanesse presidente della Fed. El-Erian e' stato presidente del Global Development Council della Casa Bianca sotto la presidenza di Barack Obama.

