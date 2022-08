Fed: Daly, "presto per cantare vittoria su inflazione" ma possibile politica meno aggressiva sui tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 ago - "E' troppo presto per cantare vittoria sull'inflazione". Lo ha detto Mary Daly, presidente della Federal Reserve di San Francisco, in un'intervista al Financial Times concessa dopo il dato favorevole, ieri, dei prezzi al consumo di luglio (a cui si sono aggiunti, oggi, i dati positivi sui prezzi alla produzione). Daly, comunque, non ha escluso un terzo aumento consecutivo dei tassi d'interesse di 75 punti, una politica certamente aggressiva per contrastare l'inflazione; Daly, pero', si e' mostrata favorevole a un possibile rallentamento. I tassi d'interesse, vicini allo zero fino a marzo, sono ora al 2,25-2,50%. "L'inflazione rimane ancora troppo alta e lontana dal nostro obiettivo per la stabilita' dei prezzi" ha detto Daly, dopo che i prezzi al consumo sono rimasti invariati a luglio rispetto al mese precedente, con un aumento dell'8,5% rispetto a un anno prima. Sono pero' ancora in rialzo i dati 'core' - che escludono i prezzi dell'energia e dei generi alimentari - a causa di un aumento dei prezzi dei servizi, "motivo per cui non vogliamo dichiarare vittoria" sul rallentamento dell'inflazione. "Non ci siamo nemmeno vicini", ha aggiunto. Daly ha aggiunto che i tassi dovrebbero salire appena sotto il 3,5% entro la fine dell'anno, ma che e' necessario fare attenzione a non essere troppo aggressivi perche' altrimenti verrebbe danneggiata la domanda. "C'e' molta incertezza", ha aggiunto, motivo per cui un aumento di 50 punti base a settembre e' la sua "base di riferimento", e non bisogna essere "troppo sicuri" che un aumento di 75 punti sia "quello di cui abbiamo bisogno".

"Abbiamo molto lavoro da fare", ha concluso.

AAA-Pca

