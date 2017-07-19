Fed: dai verbali focus su inflazione e rischi AI su stabilita' finanziaria (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ago - Il Fomc ha discusso, nei verbali della riunione del 28-29 luglio da poco diffusi, due rischi distinti legati all'intelligenza artificiale. Il primo riguarda l'inflazione. Alcuni partecipanti hanno giudicato che il boom degli investimenti nel settore sta gia' alimentando la domanda e le pressioni sui prezzi, o lo fara' presto. Il secondo riguarda la stabilita' finanziaria. I forti rialzi dei titoli legati all'AI, se le stime sugli utili tech dovessero essere riviste al ribasso, potrebbero innescare un calo diffuso dei mercati e mettere sotto pressione le istituzioni finanziarie piu' esposte al settore.

Gli economisti della Fed hanno giudicato "elevate" le pressioni sulle valutazioni degli asset, osservando che il premio azionario e' sceso a un livello osservato solo durante la bolla delle dot-com di inizio anni Duemila.

Sul fronte dei prezzi, l'inflazione resta elevata. Quella totale, misurata sull'indice Pce, era al 4,1% in maggio e quella core al 3,4%. gli economisti hanno stimato un calo al 3,7% e al 3,3% rispettivamente in giugno. Molti partecipanti hanno detto che un rialzo dei tassi si rendera' necessario se l'inflazione non rallentera', e il comitato continua a vedere i rischi sui prezzi orientati al rialzo.

AAA-Mad

(RADIOCOR) 19-08-26 20:21:14 (0548) 5 NNNN