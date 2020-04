Fed: coronavirus pesera' fortemente sull'economia Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 apr - La banca centrale americana ha ribadito la disponibilita' ad utilizzare 'tutti gli strumenti a disposizione per sostenere l'economia statunitense in questi tempi difficili'. E ha sottolineato come la pandemia di coronavirus 'pesera' fortemente sull'attivita' economica, sull'occupazione e sull'inflazione a breve termine e costituira' un rischio considerevole per le prospettive economiche a medio termine'. La Fed aveva tagliato i tassi d'interesse a sorpresa durante due incontri non programmati intorno alla meta' di marzo.

