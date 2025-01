Fed: Collins, incertezza prospettive induce a cautela in prossimi tagli tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 gen - L'incertezza significativa sulle prospettive economiche richiede che la banca centrale americana proceda con cautela nei futuri tagli dei tassi di interesse. E' quanto afferma la presidente della Federal Reserve Bank di Boston, Susan Collins, nel testo di un discorso preparato per un evento presso la sua banca. "Con un'economia che si trova complessivamente in una buona posizione e una politica gia' piu' vicina a una postura neutrale - ha detto - considero la natura attuale dell'incertezza come un invito a un approccio graduale e paziente nella definizione delle politiche" Secondo Collins l'economia e' in una "buona posizione," ma i progressi nel raffreddare ulteriormente l'inflazione saranno probabilmente piu' lenti quest'anno rispetto a quanto precedentemente previsto. Lo spettro di una direzione delle politiche economiche sotto l'amministrazione Trump e il nuovo Congresso potrebbe anche cambiare la traiettoria dell'economia, sebbene sia ancora troppo presto per stimare con precisione come cio' si sviluppera', ha affermato.

"La politica della Fed e' ben posizionata per adeguarsi all'evolversi delle condizioni - ha spiegato - o mantenendo i tassi all'attuale livello piu' a lungo se i progressi sull'inflazione saranno scarsi, o allentandoli prima se si presentera' la necessita'".

Cop

(RADIOCOR) 09-01-25 16:32:53 (0486) 5 NNNN