Fed: candidatura Hassett perde quota, dubbi tra collaboratori Trump (Cnbc)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 15 dic - La candidatura di Kevin Hassett alla presidenza della Federal Reserve, considerata quasi inattaccabile fino a poco tempo fa, sta incontrando qualche resistenza da parte di personalita' di alto livello che godono della considerazione del presidente Donald Trump. Lo rivela in esclusiva la Cnbc, che cita fonti a conoscenza della questione. Si teme che il direttore del National Economic Council sia troppo vicino al presidente, fattore che lo ha reso proprio il favorito per sostituire l'attuale presidente Jerome Powell. La resistenza potrebbe contribuire a spiegare perche' i colloqui con i candidati siano stati annullati all'inizio di dicembre e poi, almeno per Kevin Warsh, riprogrammati per la scorsa settimana. Dopo aver dichiarato ai giornalisti di sapere chi avrebbe scelto per la presidenza della Fed, Trump ha sorpreso gli investitori, venerdi', dichiarando in un'intervista al Wall Street Journal che l'ex governatore della Fed, Kevin Warsh, e' salito in cima alla lista dei candidati della Fed insieme a Hassett.

