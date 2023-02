Fed: Bullard, serve accelerare sui tassi, vedo saggio terminale al 5,375%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 feb - Il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, si e' detto ottimista sulla capacita' della Banca centrale statunitense di battere l'inflazione e favorevole ad accelerare il passo dei rialzi dei tassi d'interesse. Parlando alla Cnbc, Bullard ha detto che un passo piu' aggressivo sui tassi darebbe ora alla Fed maggiori possibilita' di far scendere l'inflazione, che - pur lontana dal picco toccato lo scorso anno - e' ancora troppo alta. Per Bullard, il rischio e' che "l'inflazione ora non scenda e poi riacceleri. Dobbiamo agire, perche' se l'inflazione non scende rischieremmo di replicare gli anni '70, con 15 anni di inflazione alta e non e' quello che vogliamo. Mettiamo sotto controllo l'inflazione nel 2023". A dicembre, i componenti del Fomc - il braccio di politica monetaria della Fed - ha fissato il picco dei tassi al 5,1%, ma e' ormai ritenuto troppo basso; per le proiezioni di Bullard, i tassi raggiungeranno il 5,375%. Infine, Bullard ha detto che i mercati stanno forse sovrastimando il rischio di recessione nel 2023.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 22-02-23 15:51:59 (0420) 5 NNNN