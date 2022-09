Fed: Brainard, lotta contro inflazione durera' "finche' necessario"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 set - La lotta contro l'inflazione durera' "finche' sara' necessario".

Lo ha detto Lael Brainard, vicepresidente della Federal Reserve, parlando al Clearing House and Bank Policy Institute di New York. Brainard ha ribadito che la politica monetaria dovra' essere restrittiva per un certo periodo di tempo, per fare in modo che l'inflazione scenda e si avvicini verso l'obiettivo del 2%. L'ambiente economico e' "altamente incerto" e le decisioni future dipenderanno dai dati. "Sono fiduciosa che riusciremo a tornare a un'inflazione al 2%".

