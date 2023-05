Fed: Bostic, "non prevedo taglio tassi nel 2023, nemmeno in caso di recessione"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York , 15 mag - Il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha detto di non prevedere un taglio dei tassi d'interesse nel 2023, nemmeno in caso di recessione. Intervistato dalla Cnbc, Bostic ha detto poco fa che "per me, l'inflazione e' il problema numero uno. Dobbiamo tornare in linea con il nostro obiettivo" del 2%. "Se dovremo pagarne il costo, lo dovremo fare", ha detto. La Federal Reserve ha alzato i tassi per 10 volte consecutive dal marzo 2022 nel tentativo di frenare l'inflazione, arrivata - lo scorso anno - ai massimi dall'inizio degli anni '80.

