Fed: Bessent, vicini a inflazione al 2%, poi tempo di rivedere l'obiettivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 23 dic - Il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, e' favorevole all'idea di riconsiderare l'obiettivo di inflazione al 2% della Federal Reserve. "Una volta tornati al 2% - cosa che credo sara' imminente - allora potremo discutere: e' molto piu' intelligente avere un intervallo?", ha dichiarato Bessent, in un'intervista a un podcast, riportata da Bloomberg. "Una volta che ci saremo riagganciati all'obiettivo, allora potremo parlare di un intervallo". La discussione potrebbe potenzialmente incentrarsi su un passaggio dall'1,5% al 2,5% o dall'1% al 3%, ha detto Bessent. "C'e' una discussione molto intensa da affrontare", ha affermato. Nel 2012, i responsabili delle politiche della Fed hanno adottato formalmente e pubblicamente l'attuale obiettivo del 2%, condiviso da molte Banche centrali in tutto il mondo. Bessent ha affermato che l'idea di "una certezza al punto decimale e' semplicemente assurda". Ma ha affermato che spostare l'obiettivo in un momento in cui l'inflazione e' piu' rapida rischierebbe di dare l'impressione che, "quando si e' al di sopra di un livello, si tenda a ritoccare l'obiettivo verso l'alto".

