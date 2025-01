Fed: Barr lascia supervisione bancaria, con Trump verso candidato vicino a istituti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 6 gen - Michael Barr, vicepresidente della Federal Reserve per la supervisione bancaria, si dimettera' il prossimo mese in modo da evitare contrasti con il presidente eletto statunitense, Donald Trump, che potra' in questo modo designare il suo successore. Nelle ultime settimane, si erano moltiplicate le voci sulla volonta' di Trump di avere, in quel ruolo, una persona piu' 'morbida' con le banche. Barr lascera' l'incarico il 28 febbraio, ma restera' nel board della Fed.

