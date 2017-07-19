Fed: alza i tassi di 25 pb al 3,75%-4%, primo rialzo dal luglio 2023

Voto unanime di tutti i governatori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 16 set - La Federal Reserve ha deciso, all'unanimita' (12-0), di alzare i tassi d'interesse per la prima volta dal luglio 2023. La Banca centrale statunitense, come atteso dagli esperti, ha votato a favore di un aumento di un quarto di punto percentuale, portando l'intervallo al 3,75%-4%. A pesare sulla decisione, l'inflazione alta, unita a un mercato del lavoro in ripresa.

Il rialzo dei prezzi del petrolio greggio, che hanno superato nuovamente i 100 dollari al barile a causa del conflitto con l'Iran, ha poi fatto crescere la pressione sulla Fed per un intervento. Dopo il precedente rialzo, la Fed aveva ridotto i tassi sei volte, per un totale di 175 punti base, ovvero 1,75 punti percentuali.

AAA-Pca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 16-09-26 20:02:13 (0753)NEWS 5 NNNN