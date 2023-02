Fastweb: +4% ricavi 2022 a 2,48 mld euro, 700 mila nuovi clienti (+12,7%) -2

Investimenti a 616 mln di euro, pari al 25% dei ricavi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 feb - Anche il segmento mobile registra un deciso aumento con 3.087.000 Sim attive (+25%). La percentuale di clienti 'convergenti' che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi a fine 2022 si attesta al 41% (+3 punti percentuali rispetto all'anno precedente) della customer base di Fastweb. Per la divisione Wholesale i ricavi sono saliti del 19% a 322 mln e in 12 mesi il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali balza a 458.000 (+50%) il numero di clienti di altri operatori collegati attraverso servizi di rete Fastweb. La Business Unit Enterprise registra a fine 2022 ricavi pari a 1,015 mld (+4%). Il posizionamento di Fastweb nel segmento Enterprise si consolida con una quota di mercato di oltre il 34%. In crescita anche i servizi di cybersecurity, con 7Layers, societa' specializzata del gruppo, che ha aumentato del 170% il proprio organico di professionisti.

Nel 2022 gli investimenti sono stati pari a 616 mln di euro pari al 25% dei ricavi, indirizzati principalmente allo sviluppo di reti ultra-performanti per la digitalizzazione del Paese e di tecnologie e servizi avanzati per il Cloud, la Cybersecurity e il 5G con l'obiettivo di proseguire nel processo di trasformazione in OTT infrastrutturato. Al 31 dicembre la rete mobile 5G copre il 67% (+25 punti percentuali rispetto alla fine del 2021) del territorio nazionale mentre la copertura tramite rete 5G Fwa raggiunge 4,5 milioni di abitazioni. La rete fissa di Fastweb ha una copertura Ubb dell'89% del territorio italiano e raggiunge oggi un totale di 26 milioni di abitazioni e imprese, di cui 8,3 milioni con infrastruttura proprietaria.

Com-Chi

(RADIOCOR) 09-02-23 08:43:43 (0178)INF 5 NNNN