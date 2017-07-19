Fast fashion: Urso, "da domani in vigore tassa Ue su piccoli pacchi e-commerce"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - 'Entra tra poche ore in vigore la nuova tassa europea di tre euro sulle importazioni e-commerce provenienti da Paesi terzi per i piccoli pacchi di valore fino a 150 euro', una novita' 'necessaria innanzitutto per tutelare i consumatori europei di fronte a un fenomeno privo di ogni controllo'. Lo ha ricordato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in videocollegamento per l'assemblea generale di Confindustria Moda. La misura, ha sottolineato Urso, e' stata 'fortemente voluta insieme al governo francese' e con il contributo delle associazioni di categoria, e punta a rafforzare il contrasto all'ultrafast fashion e alla contraffazione. In quei pacchi 'spesso vi sono prodotti che non rispettano le norme sanitarie e ambientali Ue', ha aggiunto.

Il nuovo intervento consentira' anche di 'accertare cosa vi sia all'interno di quei pacchi che giungono come se fosse un'invasione di cavallette ai consumatori del mercato europeo'. Ma l'obiettivo e' anche industriale: difendere 'le piccole e medie imprese da una concorrenza sleale che ne mina la competitivita'' e tutelare i negozi di vicinato, definiti 'patrimonio del nostro Paese'. La nuova misura doganale va nella direzione di una politica commerciale europea piu' incisiva, con 'regole basate davvero sulla reciprocita'' e con 'un contrasto efficace all'ultrafast fashion e alla contraffazione', per 'difendere chi produce rispettando i nostri standard', ha concluso.

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(RADIOCOR) 30-06-26 17:21:11 (0572) 5 NNNN