Fas International: sale dal 35% all'80% in Alturas Sistemi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 9 feb - Fas International, tra i principali player italiani nel retail automatico, porta dall'attuale 35% all'80% la propria partecipazione in Alturas Sistemi.

A ottobre 2024 Fas aveva acquisito una prima quota del 35% di Alturas, software house di Villafranca di Verona (Vr) specializzata in soluzioni gestionali avanzate, applicazioni personalizzate e infrastrutture hardware e software. Ora, a poco piu' di un anno di distanza, l'acquisizione di un ulteriore 45% consolida una partnership strategica che permettera' a Fas di potenziare ulteriormente la propria architettura digitale grazie a un ecosistema integrato di software e hardware, e al supporto di tecnologie di intelligenza artificiale, sempre piu' centrali nei futuri sviluppi del gruppo.

Fas prevede di chiudere il 2025 con un fatturato consolidato leggermente superiore a quello del 2024, pari a circa 58 milioni di euro. Un risultato reso possibile anche dal contributo di Alturas e, piu' recentemente, di Vendix: entrata nel gruppo nel luglio 2025 con una quota del 70%, destinata a salire fino al 100% entro due anni.

Per il 2026 l'azienda guarda con ottimismo a un'espansione nel mercato 'extra-vending', che comprende i negozi automatici 24/7 e la ristorazione collettiva (anche grazie alle soluzioni per le mense automatizzate 'Food24 system') e alle nuove opportunita' nel retail tech per farmacie e tabacchi sviluppate con Vendix, newco nata da uno spin-off di Microhard.

