Farmindustria-Egualia: forte preoccupazione per direttiva Ue su acque reflue
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - 'C'e' forte preoccupazione per l'impatto economico e industriale della direttiva europea sulle acque reflue urbane, che rischia di gravare in modo sproporzionato sull'industria farmaceutica'.
Lo hanno detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, e Michele Uda, direttore generale di Egualia, nel corso dell'audizione alla Commissione Politiche Ue del Senato lanciando nuovamente l'allarme sulla normativa in vigore da gennaio 2025 'che rende insostenibili le norme di trattamento delle acque reflue per la rimozione dei microinquinanti'. La filiera dell'industria farmaceutica in Italia 'ribadisce la necessita' di risolvere le criticita' contenute nel sistema EPR (Responsabilita' Estesa del Produttore) che, se introdotto senza modifiche, rischia di compromettere in maniera irreversibile la sostenibilita' del comparto'. Gli oneri aggiuntivi costituirebbero una tassa da circa 10 miliardi l'anno per le aziende in Europa, anziche' gli 1,2 miliardi della valutazione di impatto, che graveranno solo su farmaceutico e cosmetico.
Dif.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 22-01-26 17:52:59 (0592)SAN 5 NNNN