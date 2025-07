Farmindustria: Cattani, scelte coraggiose e veloci per primato del made in Italy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 lug - 'L'industria farmaceutica Made in Italy con i numeri che ha, le eccellenze su cui puo' contare - dalle risorse umane, alla partnership con il pubblico, che conta su un Ssn che e' un unicum a livello globale - ha l'ambizione di essere la piu' competitiva al mondo'. Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, nel corso dell'Assemblea in corso a Roma sottolineando che 'possiamo davvero farcela, se si interviene attraverso alcune riforme del contesto normativo per valorizzare gli investimenti in Ricerca e produzione, con una nuova governance che aumenti le risorse per la farmaceutica e riduca da subito gli insostenibili payback, per poi superarli dal 2027, con un adeguamento della spesa sanitaria ai reali fabbisogni di salute dei cittadini'.

Per Cattano serve anche 'un accesso ai farmaci piu' rapido e omogeneo sul territorio, con l'aumento degli investimenti in prevenzione come proposto dal ministro della Salute e con misure che permettano l'uso del dato clinico per necessita' di Ricerca, nel rispetto della privacy'. 'E sono urgenti - ha aggiunto - scelte politiche coraggiose e veloci'.

