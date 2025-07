Farmindustria: Cattani, scelte coraggiose e veloci per primato del made in Italy -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 lug - Per Cattani oggi abbiamo 'un esecutivo autorevole e stabile, che ha una visione strategica dell'industria e del nostro settore' ma in Europa la situazione 'e' molto difficile sia per misure che hanno compromesso la competitivita' complessiva dell'industria, con alcuni settori che rischiano di sparire, sia per una serie di lunghezze burocratiche che recano danni alla competitivita', aumentano i costi e impediscono di fare passi avanti nello scenario internazionale'. In 20 anni sono aumentati gli scenari di guerra, da 30 a 60. Il trend demografico in Occidente e' quello di una societa' che sta invecchiando, con una domanda sempre maggiore di assistenza sanitaria. Esistono difficolta' di approvvigionamenti nelle filiere e crescono i costi per la loro sostenibilita' (+30% rispetto al 2021). 'La Cina - ha ricordato Cattani - ormai contribuisce per il 20% al Pil mondiale, 20 anni fa ne costituiva il 5%, mentre l'Ue e' al 18%, 20 anni fa era al 25%'. In questo scenario, con un crescente sviluppo tecnologico, 'serve un cambio di rotta evidente e rapido. Le regole di 20 anni fa non possono essere adatte a un mondo radicalmente diverso e in continua evoluzione'.

Dif

(RADIOCOR) 03-07-25 11:27:06 (0291)SAN 5 NNNN