            Notizie Radiocor

            Farmindustria: Cattani, bene la manovra ma con politiche Ue 100 mld a rischio -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - La destinazione principale dell'export farmaceutico e' l'Unione europea con il 47% del totale (+33% nei primi 10 mesi 2025), seguita dagli Stati Uniti (23%, +61%), Svizzera (14%, +11%), Regno Unito (3%, +44%) e Cina (2%, +28%). 'L'industria farmaceutica italiana non e' spaventata dall'incertezza mondiale - sottolinea Cattani - ma deve avere il supporto e un allineamento strategico con il governo per fare le cose giuste, con riforme che garantiscano l'accesso a farmaci e vaccini in maniera omogenea sul territorio e sostenendo l'innovazione lungo tutta la filiera, con regole moderne e flessibili'. Il 2025, dunque, 'e' stato un anno importante e significativo' ma e' prematuro fare stime sul 2026. 'Dobbiamo sostenere i settori piu' competitivi - spiega -. Sul 2026 ci aspettiamo una crescita ma sono solo previsioni. Il trend globale indica una domanda crescente: ma la preoccupazione ora e' valutare gli effetti e i rischi potenziali di politiche europee che respingono, anziche' attrarre, gli investimenti'.

