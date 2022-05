Farmaci: Scaccabarozzi(Farmindustria), pronti a investire altri 4,7 mld in 3 anni

Le richieste: svecchiare governance e garantire regole certe (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - 'Dal 2021 al 2026 saranno investiti oltre 1.200 miliardi a livello internazionale in Ricerca e Sviluppo. L'Italia, che puo' contare su risorse umane altamente specializzate e su molte eccellenze nel pubblico e nel privato, puo' riuscire ad attrarne una parte. Per farlo bisogna essere competitivi, "svecchiando" la nostra governance farmaceutica, impostata solo su criteri economicisti, e offrendo regole certe. Con queste misure e con un Pnrr solido, l'industria del farmaco e' pronta a investire ulteriori 4,7 miliardi in tre anni, in produzione e ricerca, che potrebbero portare 8.000 nuovi posti di lavoro'. Lo ha detto il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi al convegno "I farmaci migliorano la vita" del Festival della Scienza medica di Bologna. 'Grazie ai progressi tecnologici e a un modello di R&S basato sull'open innovation, con imprese del farmaco che collaborano a livello globale, con enti di ricerca, Universita', start-up e altri attori, sono in sviluppo oltre 18.500 medicinali nel mondo, nel 40% dei casi per realizzare il trattamento piu' adeguato al singolo paziente. Perche' la medicina personalizzata sara' il futuro. Una salute di precisione che dara' sempre piu' la cura giusta con significativi risparmi anche per il Ssn', ha aggiunto. Poi, il focus su ricerca e longevita': 'Se oggi in Italia molti pazienti hanno la possibilita' di vivere piu' e meglio lo si deve, in gran parte, alla ricerca scientifica e ai farmaci - ha affermato Scaccabarozzi -. Le persone guarite dal cancro sono aumentate di quasi il 40% in 10 anni. Chi e' colpito da Aids ha un'aspettativa di vita di 70 anni. L'epatite C e' curabile.

Anche per le patologie croniche e cardiovascolari si sono fatti grandi passi in avanti. E le vaccinazioni hanno dato un contributo fondamentale in termini di prevenzione e protezione. Con prospettive di ulteriori miglioramenti nei prossimi anni'.

