Farmaci: Scaccabarozzi, 1.600 mld $ in R&S entro 2026, oncologia primo settore

Investire sulle Life Sciences e su network pubblico-privato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 feb - 'Sono oltre 1.300 i progetti in sviluppo nel mondo nel settore dell'oncologia, che e' la prima area di ricerca a livello globale, con una pipeline indirizzata a piu' di 40 tipologie di tumore e con terapie sempre piu' mirate e personalizzate.

E anche in Italia e' al primo posto per numero di sperimentazioni cliniche autorizzate. Infatti, secondo gli ultimi dati Aifa, i trial nell'area "neoplasie" nel 2019 sono stati 268, pari al 40% del totale'. Cosi' in occasione del World Cancer Day Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. 'Risultati importanti - afferma - che testimoniano da una parte il grande sforzo delle imprese del farmaco, dall'altra la presenza di un ecosistema di ricerca, dai centri clinici alle Universita', di assoluto valore.

Puntare sulle Life Sciences e su un rodato e collaborativo network pubblico-privato puo' rappresentare una carta vincente per dare il giusto peso a un settore strategico come quello della salute. E servira' anche ad attrarre sempre nuovi investimenti, considerando che tra il 2020 e il 2026 saranno spesi in R&S nel mondo 1.600 miliardi di dollari'.

Bag

(RADIOCOR) 04-02-22 13:03:37 (0312)SAN 5 NNNN