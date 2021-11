Farmaci: Marchesini (Confindustria), Patent box strumento fondamentale per settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 nov - "Le imprese italiane del farmaco hanno compreso quale orientamento deve assumere il settore per progredire e quindi da perseguire per competere a livello globale: fare innovazione e generare network unendo scienza e tecnologia, competenze umane e intelligenza artificiale, eccellenze pubbliche e private". Cosi' Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria per le Filiere e le Medie imprese, durante il Roadshow di Farmindustria "Innovazione produzione di valore". "Perche' questi asset possano davvero concretizzarsi - ha aggiunto - e' necessario un cambio di passo e un salto di qualita' a livello organizzativo perche' si accelerino processi decisionali e competenze. Questo mercato e' fatto di stimoli e sperimentazione ed e' importante non solo in termini economici ma anche in termini di ricerca e sviluppo. Attenzione quindi a misure come il patent box: togliere ai produttori uno strumento cosi' rilevante e' davvero inopportuno, spero ci sia un ripensamento da parte del Governo".

