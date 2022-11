Farmaci: Cecchini (Ocse), per Italia costi antibiotico resistenza 11 mld al 2050

Da azioni contrasto risparmi per 445 mln l'anno in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - 'L'antibiotico resistenza costa circa 1,1 miliardi di euro all'anno nei Paesi Ue e in Italia da qui al 2050 costera' 11 miliardi'. Lo ha detto Michele Cecchini (Ocse), intervenuto al ministero della Salute a Roma all'evento dedicato alla Giornata e all'avvio della settimana nazionale dell'antibiotico resistenza. Invertire la rotta e' necessario: 'Migliorare le politiche per portarle piu' vicino al gold standard costerebbe 3,5-4 euro per persona per anno e avrebbe un ritorno dell'investimento di quasi 11 euro. Quindi per ogni euro investito in un pacchetto di misure, l'Italia come gli altri Paesi europei puo' aspettarsi un ritorno dell'investimento di circa 2,5, ritorno molto difficile da trovare anche nella finanza. Contrastare la resistenza antimicrobica - ha detto ancora Cecchini - farebbe risparmiare 1,4 mld di euro all'anno ai sistemi sanitari dei Paesi europei e 445 milioni in Italia. Nel nostro lavoro, che sara' pubblicato nel 2023, abbiamo calcolato che implementare misure di contrasto libererebbe in Italia i posti letto di una Regione di media grandezza come la Liguria e le Marche, oggi occupati da pazienti con infezioni ospedaliere, molto spesso antibiotico-resistenti'.

