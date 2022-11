Farmaci: Cattani (Farmindustria), ricerca in campo contro resistenza antibiotici -2

Da nostra task force 14 raccomandazioni per contrastare Amr (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - 'Combattere la pandemia silente - continua Cattani - si puo'. E' necessario adottare strategie efficaci per contenere e prevenire gli effetti devastanti dell'antimicrobico-resistenza. Questa la priorita' per tutti gli attori del sistema salute. Restano ancora molte sfide.

Non e' disponibile un Piano nazionale aggiornato, esistono carenze strutturali in alcuni centri assistenziali dove la diffusione delle infezioni e' particolarmente preoccupante e la vaccinazione non e' ancora riconosciuta come un'importante arma di contrasto. Proprio per questo Farmindustria ha promosso una task force composta da 30 esperti che ha elaborato un documento con 14 raccomandazioni, dove si analizzano gli strumenti per combattere e vincere, in prospettiva, la lotta contro l'Amr: dalle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni resistenti, all'accesso e all'uso appropriato degli antibiotici', conclude Cattani.

com-Bag

(RADIOCOR) 18-11-22 11:48:19 (0247)SAN 5 NNNN