Farmaci: Aifa, nel 2021 spesa dei cittadini a quota 9,2 mld (+6,3%) -2

Campania al top per spesa e consumi, Bolzano ai minimi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Sempre secondo il Rapporto Osmed, le principali componenti della variazione della spesa farmaceutica convenzionata lorda 2021 (-0,5%) rispetto all'anno prima mostrano un incremento dei consumi (+2,2% in termini di dosi), una lieve riduzione dei prezzi medi (-0,5%), e, infine, uno spostamento della prescrizione verso specialita' meno costose (effetto mix: -2,1%). La Regione con il valore piu' alto di spesa lorda pro capite per i farmaci di classe A (Ssn) e' stata la Campania con 199,9 euro pro capite, mentre il valore piu' basso si registra a Bolzano (113,4 euro pro capite), con una differenza tra le due Regioni del 76%. Idem per i consumi: si va dal "top" della Campania con 1.334,3 dosi per 1.000 abitanti al giorno ai consumi piu' bassi di Bolzano (821,4 dosi per 1.000 abitanti al giorno). La spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche e' stata di circa 13,8 mld (233,5 euro pro capite), in crescita rispetto al 2020 (+4,8%), mentre i consumi risultano pressoche' stabili (-0,3%). Le Regioni in cui sono stati riscontrati i valori di spesa piu' elevati sono l'Umbria (269,3 euro pro capite), la Campania (266,7 euro pro capite), e la Puglia (260,3 euro pro capite); in Valle d'Aosta (175,9 euro pro capite), in Lombardia (195,7 euro pro capite) e nella Provincia autonoma di Trento (197,9 euro pro capite) si rilevano i valori piu' bassi. In tutte le Regioni cresce la spesa rispetto al 2020, ad eccezione di Toscana e Basilicata; le maggiori variazioni in Emilia Romagna (+11,7%) e Sicilia (+9,7%).

