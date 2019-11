Farmaceutica: Rossi (Toscana), la nostra Pharma Valley operativa entro due anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 nov - 'Ci aspettiamo che Toscana Pharma Valley sia operativa nel giro di due anni. Per le aziende del Pharma toscane e non solo sara' un hub importantissimo, visto che chi produce in Toscana oggi ha come unici punti di riferimento per lo spostamento dei suoi prodotti Roma o Milano'. Ad annunciare tempi e risparmi attesi e' il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, intervenuto in un forum organizzato da Il Sole 24 Ore Radiocor. 'Nell'arco di un anno sara' in funzione il cantiere nel retroporto di Livorno - ha spiegato Rossi -: la scommessa sulla nuova piattaforma logistica digitalizzata per le spedizioni significa ottenere un

risparmio tra i 60 e gli 80 milioni di euro l'anno'. Bag

(RADIOCOR) 13-11-19 18:23:36 (0580)SAN,PA 5 NNNN