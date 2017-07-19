Farmaceutica: Marullo, crisi Iran evidenzia vulnerabilita' settore

'Italia dimostra solidita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - 'Quello che stiamo vivendo con la crisi dello Stretto di Hormuz e' il terzo shock in quattro anni, dopo l'Ucraina e la crisi del Mar Rosso. Non si tratta di eventi eccezionali che si sommano per sfortuna: e' la manifestazione ricorrente di una vulnerabilita' strutturale che il settore non ha ancora risolto'. Lo ha affermato Sergio Marullo di Condojanni, ceo di Angelini Pharma, intervenendo ad un convegno al Festival dell'Economia di Trento organizzato da Il Sole 24ore. 'Nel 2025 le carenze di farmaci sono gia' aumentate del 4,8%, e i rincari su materiali e ingredienti attivi comprimono ulteriormente la sostenibilita' economica di alcune filiere', ha aggiunto. Pero' 'i segnali che arrivano dall'Italia sono comunque positivi: con 74 miliardi di produzione e un export record di 69 miliardi nel 2025, il comparto dimostra solidita'. Ma questa solidita' deve tradursi in una strategia europea piu' incisiva: reshoring selettivo, diversificazione delle fonti e delle rotte, produzione interna piu' competitiva. L'efficienza rimane un valore, ma non puo' piu' essere l'unico criterio'.

Lab-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 21-05-26 10:23:00 (0290)SAN 5 NNNN