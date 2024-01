Farmaceutica: Bruxelles, piu' tempo per applicare regole diagnostica in vitro

Proposta della Commissione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 23 gen - La Commissione europea ha proposto di dare alle imprese piu' tempo per applicare il regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro a determinate condizioni. Motivo: garantire l'assistenza ai pazienti migliorando la disponibilita' di questi prodotti sanitari essenziali.

Bruxelles propone inoltre misure per aumentare la trasparenza nel settore dei dispositivi medici anche accelerando il lancio di alcuni elementi della banca dati europea sui dispositivi medici. Secondo le attuali disposizioni, tali norme sui dispositivi medico-diagnostici in vitro si applicherebbero dal 26 maggio 2025 per quelli ad alto rischio o dal 26 maggio 2027 per quelli a basso rischio.

Aps

(RADIOCOR) 23-01-24 12:19:02 (0295)SAN 5 NNNN