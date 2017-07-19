Fao: da clima estremo a conflitti, aumentano shock sistemici per l'agricoltura -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 lug - Il valore del commercio agroalimentare globale e' quintuplicato dal 2000, arrivando a circa 2 trilioni di dollari, e con sempre piu' paesi integrati nelle reti commerciali. Per questo, sottolinea il rapporto, 'rafforzare la loro resilienza di fronte a shock distruttivi e' una questione di sicurezza globale. Creare quadri politici di supporto, che richiedono cooperazione internazionale, ha effetti chiaramente positivi nel contenere le conseguenze di prezzi e fame derivanti dagli shock'. Il rapporto cita, a esempio, restrizioni all'export meno numerose e di durata piu' breve durante la pandemia di Covid-19 che hanno portato a coinvolgere solo l'8% delle calorie scambiate a livello globale, rispetto al 16% del periodo 2007-08, quando una serie di shock ha causato un picco improvviso nei prezzi delle materie prime alimentari.

'Tutti i paesi possono trarre beneficio da una cooperazione internazionale piu' forte, da reti commerciali integrate e da una maggiore fiducia nel sistema commerciale multilaterale - scrive il direttore generale della Fao Qu Dongyu nella sua introduzione al rapporto -. Al contrario, tutti i paesi rischiano di perdere a causa della frammentazione, dell'incertezza e del calo della cooperazione', aggiunge sottolineando come questo sia particolarmente vero per i paesi piu' poveri del mondo.

Arl.

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