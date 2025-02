Fanta(Coca-Cola): in ultimi 5 anni acquistato 1/4 produzione succo arance italiane -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 feb - Dalla gestione dell'irrigazione in aziende agrumicole pilota con stazioni meteorologiche con sensori e droni, che proseguira' per il settimo anno consecutivo nel 2025, all'utilizzo in modo sperimentale di un impianto di desalinizzazione portatile in diversi areali agrumicoli regionali. La storia della nascita della bibita e' legata all'allora societa' di imbottigliamento di Napoli che, negli anni del Dopoguerra, richiese a The Coca-Cola Company l'autorizzazione a creare una nuova bevanda analcolica al gusto di arancia dal forte accento locale. Cosi' nel 1955 nacque Fanta. In Italia l'attenzione di Coca-Cola al territorio e alle sue materie prime si riflette nell'acquisto di succo di arance e limoni da fornitori italiani, in particolare da Sicilia e Calabria, che collaborano con l'azienda da decenni anche per prodotti che vengono distribuiti fuori dal territorio italiano, contribuendo cosi' in modo positivo all'export delle materie prime italiane piu' apprezzate.

