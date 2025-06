Fai: I Luoghi del cuore, la classifica dei piu' votati in Lombardia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Tra i luoghi piu' votati a livello nazionale nel 12censimento de 'I Luoghi del Cuore' promosso da Fai-Fondo per l'Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo, c'e' il Traghetto di Leonardo da Vinci di Imbersago ha conquistato il settimo posto assoluto in Lombardia, con 31.490 voti. Un riconoscimento a tutela dell'unico esemplare ancora funzionante di questa imbarcazione storica, concepita da Leonardo e ancora oggi simbolo della navigazione fluviale sull'Adda, e per la necessita' di trovare volontari che possano mantenerlo in funzione. Con oltre 2,3 milioni di voti raccolti in tutta Italia, il programma ventennale del Fai si conferma come un grande atto collettivo di amore per il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. Inoltre, i 'Luoghi del Cuore' che hanno ottenuto almeno 2.500 voti potranno partecipare al 'Bando I Luoghi del Cuore per il sostegno a progetti di restauro o valorizzazione culturale' post censimento. Al secondo posto in Lombardia la Chiesa di San Maurizio in Santa Margherita, Monza, con 22676 voti, situata nell'omonima piazza a Monza ed edificata nel 1469 sul sito dell'antico monastero di Santa Margherita: divenne famoso per la vicenda di Marianna de Leyva, che ispiro' il personaggio della monaca di Monza nei 'Promessi Sposi' di Alessandro Manzoni. Sono ancora necessari lavori per risolvere problemi di infiltrazioni d'acqua e preservare il patrimonio artistico.

Restauri necessari anche per la terza classificata, la Chiesa di San Giorgio in Lemine, Almenno san Salvatore (Bg) con 18534 voti, chiesa medievale con ciclo di affreschi del Trecento, ventunesima a livello nazionale.

