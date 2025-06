Fai: I Luoghi del cuore, la classifica dei piu' votati in Lombardia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Votazioni massicce anche per la valorizzazione turistica di beni meno noti come la quarta classificata, la Chiesa e Convento di Maria Incoronata, Martinengo (Bg), con 16132 voti, testimonianza della tradizione architettonica francescana e costruita attorno al 1475. Il voto e' stato quindi spesso guidato dalla volonta' di richiamare all'attenzione la necessita' di far conosce e realizzare lavori di manuntenzione di luoghi storici lombardi: come e' successo anche per il quinto "luogo del cuore " della classifica lombarda, la Santissima, a Gussago (Bs) con 11821 voti. La Santissima e' un complesso domenicano sul colle Barbisone, che sovrasta il borgo di Gussago; la prima attestazione di una chiesa rurale in questo luogo risale al 1460. Da segnalare, oltre ai luoghi sacri anche dimore storiche come Villa Serponti detta 'Villa Eremo', a Lecco, sesta classificata con 10966 voti, prima classificata nel capoluogo. Villa Serponti e' una storica dimora legata alla famiglia Serponti, tra le piu' influenti del Lago di Como. Ma anche una tipica cascina lombarda, come la Cascina dei Poveri, a Busto Arsizio (Va) decima in classifica con 9275 voti. Col passare degli anni, la cascina e' andata incontro a un lento abbandono, culminato nei primi anni Settanta. Oggi il Comune ha recuperato parte della struttura e nel 2000 la chiesetta e' stata restaurata, diventando nuovamente patrimonio della comunita'. Nel 2023 il comitato ha evoluto la sua struttura in un'associazione culturale, con l'intento di valorizzare e proteggere la Cascina dei Poveri, trasformandola in un centro per eventi musicali, tradizionali, artistici e culturali. Ma anche il verde si classifica, come a Milano nel quartiere Turro il Parco Trotter Casa del Sole e Minitalia, in pietre ed essenze vegetali, realizzata per aiutare lo studio della geografia, che necessita di un intervento di recupero. Al quattordicesimo posto con 7.003 voti il parco deve il suo nome all'ippodromo del trotto che un tempo sorgeva in quest'area. Non mancano la Motonave La Capitanio 1926, situata a Lovere nella bergamasca undicesima con 8.965 voti, e nel comasco dodicesimo l'Asilo del rione Sant'Elia e ultima, al quindicesimo posto, la Stazione Funicolare di Lanzo d'Intelvi con 6.562 voti.

Ann

(RADIOCOR) 15-06-25 14:59:28 (0317) 5 NNNN