Fai: con "Luoghi del cuore" finanzia 20 progetti in 11 Regioni per 0,7 mln

In Lombardia cinque interventi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 gen - Finanziati 20 nuovi progetti di restauro e valorizzazione dei "Luoghi del cuore" con 700mila euro in totale. E' questo l'esito del bando legato alla dodicesima edizione del censimento promosso dal Fai (Fondo per l'Ambiente Italiano) con Intesa Sanpaolo.

Si tratta della dotazione piu' elevata mai stanziata dal programma, attivo dal 2003, con interventi distribuiti in 11 regioni italiane e un focus su aree interne e periferie urbane. Nel dettaglio, 520 mila euro sono destinati ai progetti selezionati tramite bando, con un contributo massimo di 50 mila euro per singolo bene, mentre 180 mila euro sono riservati ai primi tre classificati del censimento nazionale: il Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato, la Fontana Antica di Gallipoli e la Chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro. Il prossimo censimento, anticipa una nota, e' previsto per maggio 2026.

La Lombardia e' tra le regioni piu' rappresentate, con cinque progetti finanziati. A Imbersago, in provincia di Lecco, il Traghetto di Leonardo da Vinci, unico esemplare ancora funzionante di questo tipo, ricevera' 32 mila euro. Nel Bresciano, il monastero della Santissima di Gussago ottiene 35 mila euro. A Lovere, sul lago d'Iseo, la motonave La Capitanio, costruita nel 1926 e considerata il battello piu' antico del bacino ancora navigante, ricevera' 22 mila euro su un progetto complessivo da 40.700 euro per manutenzione straordinaria. L'obiettivo e' trasformarla in un museo itinerante del lago. A Como, l'Asilo Sant'Elia, capolavoro dell'architettura razionalista progettato da Giuseppe Terragni e chiuso dal 2019 per necessita' di adeguamenti, beneficia di un contributo di 23 mila euro su un progetto da 120 mila euro, cofinanziato dal Comune. A Milano, nel quartiere periferico di Turro, il programma sostiene con 23 mila euro il recupero della Minitalia del Parco Trotter.

