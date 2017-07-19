Factoring: Assifact, stima +2,5% turnover I trimestre e +3,96% a fine anno

Carretta:'semplificazione regole libera risorse per imprese' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Prosegue la crescita del mercato del factoring in Italia. Nel primo trimestre 2026 si stima una crescita del turnover del 2,5% con un incremento complessivo del 3,96% a fine anno. E' quanto emerge dall'ultima edizione del Rapporto FOREfact, diffuso oggi da Assifact, che evidenzia come il factoring si confermi 'una componente essenziale del finanziamento alle imprese e alle filiere produttive italiane'.

Le previsioni - elaborate sulla base dell'indagine congiunturale e prospettica condotta tra gli operatori del settore - rafforzano l'idea di 'un comparto solido, in grado di crescere in modo ordinato, sostenendo il capitale circolante delle imprese e mantenendo al contempo un profilo di rischio contenuto'. Questi segnali vengono confermati anche dalla ricerca "Valore, competitivita' e rischio del factoring. Il ruolo della regolamentazione", presentata ieri in occasione di un convegno organizzato da Sda Bocconi e patrocinato da Assifact , con focus sulla semplificazione delle regole e sulla vigilanza europea.

'La semplificazione regolamentare applicata al factoring libera risorse finanziarie per le imprese, mantenendo salda la stabilita' del sistema finanziario', ha evidenziato Alessandro Carretta, segretario generale di Assifact, durante il convegno. Come segnalato anche da Stefano Cappiello (Mef), 'la semplificazione non comporta necessariamente deregolamentazione e comunque va realizzata salvaguardando l'equilibrio tra stabilita' ed efficienza del sistema finanziario'.

