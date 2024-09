Facile.it Partner: presenta nuove offerte per Pmi e professionisti

Con prodotti non assicurativi come bollette luce e gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 set - Potenziare l'offerta assicurativa motor, ampliare i rami elementari, allargare il portfolio prodotti anche all'ambito delle bollette di luce e gas e del noleggio a lungo termine, implementare soluzioni destinate al mondo dei professionisti e delle Pmi. Sono queste alcune delle novita' che Facile.it Partner, la rete di intermediari assicurativi che fa capo a Facile.it, ha presentato ad una platea di oltre 450 collaboratori, di cui piu' di 300 in presenza, in occasione della sua convention annuale dal titolo 'Insieme e' Facile'.

La grande novita' presentata da Facile.it Partner e' stata l'introduzione di prodotti non assicurativi nell'offerta destinata agli intermediari, che da oggi possono proporre alla propria clientela anche contratti per le utenze luce e gas e le soluzioni per il noleggio a lungo termine, con la prospettiva di estendere l'offerta, nel corso del prossimo anno, anche ai prodotti di finanziamento come prestiti e mutui.

