Fabi: dal 3 marzo il Consiglio nazionale, focus su rivoluzione digitale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Il confronto coinvolgera' il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, il vicepresidente di Federcasse, Matteo Spano' e i rappresentanti del Casl Abi, organismo centrale nella trattativa contrattuale. La presidente Ilaria Dalla Riva, insieme ai componenti Roberto Cascella (Intesa Sanpaolo), Fiorella Ferri (Mps), Roberto Speziotto (Banco Bpm), Andrea Merenda (Bper), Geraldine Conti (Bnl Bnp Paribas) e Matteo Bianchi (Cre'dit Agricole Italia), si confronteranno con l'ex presidente del Casl, Francesco Micheli, sulle prospettive del rinnovo contrattuale e sull'evoluzione delle relazioni industriali nell'era digitale. Ci sara' anche un momento dedicato agli amministratori delegati che hanno segnato le stagioni delle fusioni e delle grandi ristrutturazioni: Corrado Passera, Alessandro Profumo, Piero Luigi Montani e Fabrizio Viola, chiamati a confrontarsi con la nuova stagione dominata da algoritmi, piattaforme digitali e intelligenza artificiale. Previsto anche l'intervento dell'amministratore delegato di Banca del Mezzogiorno, Cristiano Carrus. Ci sara' poi spazio agli approfondimenti accademici ed economici, con interventi dedicati all'AI applicata ai processi bancari, agli scenari macroeconomici internazionali e al rafforzamento del welfare in un contesto segnato da cambiamenti demografici e produttivi.

