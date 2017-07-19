F2i: primo closing da 460 milioni per secondo fondo di credito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - F2i (Fondi italiani per le infrastrutture) ha annunciato il primo closing del suo secondo fondo di credito infrastrutturale - F2i Infrastructure Credit Fund II (ICF2) - con impegni per 460 milioni di euro, pari al 62% del target di raccolta fissato a 750 milioni.

Il closing e' stato sottoscritto da 23 istituzioni finanziarie italiane ed estere, tra cui "compagnie assicurative, banche, casse di previdenza, fondi pensione, fondazioni bancarie e family office", spiega una nota. Il 70% degli investitori era gia' presente nel primo fondo Infrastructure Debt Fund 1 (Idf1), "a conferma del gradimento della strategia di credito di F2i e dei risultati gia' conseguiti".

Con questa operazione la raccolta complessiva di F2i nella nuova asset class del credito infrastrutturale "raggiunge il miliardo di euro", specificano.

ICF2 continuera' a focalizzarsi su strumenti di debito senior e senior holdco in Italia e in Europa, con target su transizione energetica, infrastrutture digitali, sociali, ambiente e mobilita' sostenibile. Sono "imminenti i closing delle prime due operazioni", nell'ambito di una pipeline gia' avviata. 'Nei prossimi 15 anni in Europa saranno necessari investimenti in infrastrutture per oltre 10 mila miliardi di euro, con conseguente necessita' di sostegno da parte di capitali privati a integrazione delle fonti di finanza pubblica', ha dichiarato nella nota l'ad Renato Ravanelli.

